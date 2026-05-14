ブンデスリーガ２部のカールスルーエでここまで５ゴールと奮闘している22歳のFW福田師王に「今後の目標は？」と尋ねたら、即答で返ってきた。「A代表に入ることです」きっぱりと言い切った。日本人選手の多くが欧州クラブで活躍する昨今、その目標に到達するのは一筋縄ではいかない。そこまでのプロセスをどのように考えているのだろう。「やっぱりまずはゴールですね。圧倒的な数字がストライカーには必要だと思う。あとは守