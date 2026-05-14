14日は各地で今シーズン一番の暑さとなりましたが 全国のアイスクリームを集めたイベントが15日から長崎市で始まります。 開催を前に話題のアイスを取材してきました。 イタリア製の最高級マシーンを使って作るなめらかで濃厚な「フラワーソフト」に、液状にしたプリンをそのままマイナス8℃のソフトクリームにした商品も。 長崎市で15日から始まる日本最大級のアイ