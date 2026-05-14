14日は各地で気温の高い1日となり、7月中旬並みの暑さとなる地域もありました。 佐世保市では最高気温30℃を記録し、県内では今シーズン初めての真夏日となりました。 午後1時半過ぎ「30.0℃」を記録した佐世保市。 （佐世保市民） 「暑いと思う。半袖でちょうどいい。扇風機とエアコンを入れている。なるべく日中は用がない時は外に出ないようにしている。」 県内では今年初めての30℃以上