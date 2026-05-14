石油由来の『ナフサ』不足への懸念。関西にも広がっています。 【画像で見る】市の指定ごみ袋が品薄になる懸念…市がとった方法は？ ポテトチップスの袋が「白黒」に 中東情勢の悪化でいま、懸念されているのが、プラスチック製品などの原料となる「ナフサ」の不足。いわゆる“ナフサショック”です。 5月12日には大手菓子メーカーの「カルビー」がポテトチップスのパッケージを白黒2色の印刷に