奈良県内の山林で女性の遺体が見つかった事件で、同居の男を殺人の疑いで再逮捕です。 警察によりますと、殺人の疑いで再逮捕された滋賀県大津市のとび職・小松茂容疑者（52）は4月20日ごろから22日ごろまでの間に、奈良県大淀町の山林で、同居していた池田裕美子さん（57）の首や左手首を包丁で切りつけ、殺害した疑いが持たれています。 事件をめぐっては、4月24日未明に小松容疑者が「道に迷った」と大淀町の民家を訪れ