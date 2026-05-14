ファーム・リーグは14日、3、4月の「SMC信託銀行ファーム月間MVP」を発表。東地区は楽天の繁永晟内野手（23）、中地区はハヤテの広沢新太郎外野手、西地区はオリックスの山中稜真捕手（25）がそれぞれ選出された。繁永は30試合で地区4位の打率303をマーク。33安打は1位、得点圏打率・393は2位だった。広沢は25試合で地区1位の打率・344、33安打をマーク。25試合のうち19試合で安打を放ち、猛打賞4度を含む9試合がマルチ安