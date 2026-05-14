狩野倫久氏日本サッカー協会は14日、東京都内で理事会を開き、女子日本代表「なでしこジャパン」の監督に狩野倫久氏（49）が就任することを決めた。同氏は4月に契約満了によるニールセン監督の退任が発表された後、監督代行として同月の米国遠征で指揮を執っていた。狩野氏は「世界一奪還を目指すとともに、日本女子サッカー界全体の発展に貢献できるよう誠心誠意取り組んでいく」とコメントした。6月6日の国際親善試合（ヤン