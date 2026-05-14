関西経済同友会は14日、通常総会後の理事会でJR西日本の長谷川一明会長を新たな代表幹事に選任した。大阪・関西万博を終え、2030年秋のカジノを含む統合型リゾート施設（IR）開業に向けた活性化策の議論をけん引する。代表幹事は2人体制で2年務めるのが慣例。長谷川氏は日本生命保険副会長の三笠裕司氏とペアを組む。長谷川氏は理事会後に記者会見し、大阪市内の中之島や森之宮の再開発を挙げ「万博の熱量をさらに発展させる