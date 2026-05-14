教員の専門性向上や人材不足解消策を検討する中教審の作業部会が14日開かれた。文部科学省は、共通の科目以外に教職課程で学んだ専門的内容を免許状に付記する方針を示した。身に付けた強みを可視化して、学校で能力を生かしやすくする。文科省が同日示した改革案に盛り込んだ。改革案は免許取得に必要な教科や教職の科目の単位数を減らして専門性を伸ばす科目に充てるのが柱で、来年の国会での教育職員免許法改正を目指してい