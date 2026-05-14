ブラジル・リオデジャネイロでパフォーマンスを行うシャキーラ＝2日/Buda Mendes/Getty Images（CNN）ワールドカップ（W杯）北中米大会の決勝ハーフタイムショーで、コロンビアの歌手シャキーラと米歌手マドンナのほか、K-POPのスーパースターBTSがヘッドライナーを務めることがわかった。国際サッカー連盟（FIFA）が14日、インスタグラムで明らかにした。サッカーW杯決勝でのハーフタイムショーは史上初めての試み。決勝は7月19日