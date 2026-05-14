メットライフ生命Ｆリーグ、メットライフ生命女子Ｆリーグの２０２６―２７シーズンのキックオフカンファレンスが１４日、都内で行われた。イベントには日本フットサルリーグの松井大輔理事長、サッカー元男子日本代表ＭＦの福西崇史氏、各チームの代表選手が登壇。松井理事長はＦリーグが２０周年を迎える新シーズン開幕を前に「子供たちが憧れるようなリーグにしていきたい。いろいろな方々と連携してＦリーグを盛り上げてい