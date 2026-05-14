ソフトバンクからトレードでＤｅＮＡ入りした尾形崇斗投手（２６）と井上朋也内野手（２３）が１４日、横浜市内の球団事務所で入団記者会見に臨んだ。最速１５９キロを誇り、先発ローテの一角として期待される尾形は、身体の動きを科学的に分析するバイオメカニクスを駆使してチーム強化を目指すＤｅＮＡのポリシーに共鳴。日本球界屈指の剛腕に成長することを誓った。トレードが決まる前から、強い興味を抱いていた。入団会見