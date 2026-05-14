ネクスコ西日本によりますと、東九州自動車道の国分インターと末吉財部インターの間は、故障車の影響で午後3時ごろから上下線で通行止めとなっていましたが、午後5時半すぎに末吉財部インターから国分インターに向かう下り線の通行止めが解除されました。 引き続き国分インターから末吉財部インターに向かう上り線は通行止めが続いています。 ・ ・ ・