愛知県豊橋市できょう午前10時40分頃、運動会が行われていた市内の中学校で、14歳の男子中学生2人が、吐き気とめまいを訴え病院に運ばれました。 【写真を見る】【速報】運動会で14歳の男子中学生2人 熱中症疑い 愛知･豊橋市 熱中症とみられ、いずれも軽症とみられるということです。