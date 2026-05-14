最新リミックス・アルバム『Midnight Sun: Girls Trip』が大好評のザラ・ラーソン（Zara Larsson）。天才的ポップスターである彼女は、現在訪れているブレイクスルーと思えそうな出来事も、単なる一過性の現象に終わる可能性があると理解している。だが、今回のそれは、真に定着するものになるかもしれない。＊「1位が欲しいから、決して満足なんてしない。誰もがそうなんじゃない？」ザラ・ラーソンは、ポップシーンでの成功へ