ボーズ・オブ・カナダ（Boards Of Canada）が13年の沈黙を破り再始動。最新アルバム『Inferno』を〈Warp Records〉より5月29日にリリースする。冒頭の2曲が「Introit / Prophecy At 1420 MHz」が先週末に解禁され、ミュージックビデオも公開された。スコットランドのエディンバラ出身、マイケル・サンディソンとマーカス・イオンによる音楽プロジェクトはなぜ伝説的存在になったのか。ライター・hiwattが解説する。最新アルバム『I