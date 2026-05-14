「今の状況下、食料品の消費税率ゼロは白紙撤回すべきだ」という声が聞かれる。中東情勢の行方が不透明な中、経済人は大胆かつ本質的な政策を高市早苗政権に求めていることがアンケートを通じて浮かび上がってきた。経済人の高市政権への期待と課題とは？ 【 設問1 】イラン攻撃で何に困っていますか？ ［回答］ ◎足元の物価高への対応はもちろん大事だが、これが落ち着いた後の5年後、10年後先を見