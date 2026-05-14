2000年代のカナダにおけるインディーロックを牽引してきたブロークン・ソーシャル・シーン（Broken Social Scene）が再始動。9年ぶりのニューアルバム『Remember The Humans』を発表した。中心人物のケヴィン・ドリューが、心揺さぶる新作の制作背景を語る。ブロークン・ソーシャル・シーンのアルバムは、これまでもいつだって、その瞬間を生き、互いに呼応し合う友人たちがふと集まった、大規模なセッションのような趣があった。