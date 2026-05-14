県教育委員会武田育夫教育長「今回の事故を受けまして、5月11日付で県立高等学校全てに通知をいたしたところであります」長野県内の公立高校の課外活動での移動は原則、公共交通機関や借り上げバスとなっていますが、県外遠征などの場合は教職員の自家用車や保護者の送迎も認めています。事故を受けて、5月11日に出した県教委の通知では、教職員が自家用車で引率する場合、校長の承認や学校の内規に基づき、長距離や長時間の運転