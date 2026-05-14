大相撲。木曽郡上松町出身の御嶽海の結果です。5月場所は5日目。東前頭十四枚目の御嶽海は西前頭十二枚目の時疾風を相手に、突き出しで勝って連敗を止め、2勝3敗となりました。15日は西前頭十五枚目の欧勝海との一番です。