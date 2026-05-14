福島県の磐越自動車道で21人が死傷したバス事故など、校外活動で生徒が犠牲となる事故を受け、阿部知事は県を挙げてワーキングチームを立ち上げ、安全な生徒の引率に関する指針を策定することを明らかにしました。阿部守一知事「われわれとしては学校活動で命が失われるのを防ぎ、これまでの事故教訓に速やかに県でも検討し、関係部局が連携しワーキングチームを立ち上げる」14日の会見でこう述べた阿部知