東京時間17:44現在 香港ハンセン指数 26389.04（+0.60+0.00%） 中国上海総合指数 4177.92（-64.65-1.52%） 台湾加権指数 41751.75（+377.25+0.91%） 韓国総合株価指数 7981.41（+137.40+1.75%） 豪ＡＳＸ２００指数 8640.72（+10.33+0.12%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 75604.56（+995.58+1.33%） １４日のアジア株は総じて上昇。米国のハイテク関連株の上昇がアジア株の堅調な動き