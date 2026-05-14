長野県植樹祭が14日、南牧村で開かれ、子どもたちが関係者と一緒にカラマツの植樹を行いました。参加した小学6年生「やったことのない体験で面白かった」南牧村の野辺山で行われた植樹祭。木を切ったら植えるという林業の循環とともに、山の機能を高めることなどを目的に、毎年県内各地で行われています。林業関係者のほか、地元の小学生など200人が参加し、0.5ヘクタールにカラマツ1150本を植えました。小学6年生「私たちが