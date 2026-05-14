１４日、東風商業宇宙イノベーション試験区から打ち上げられた運搬ロケット「朱雀２号改良型遥５」。（酒泉＝新華社配信／汪江波）【新華社酒泉5月14日】中国は14日午前11時（日本時間正午）、運搬ロケット「朱雀2号改良型遥5」を東風商業宇宙イノベーション試験区から打ち上げた。ロケットは全行程にわたり正常に飛行、第2段を予定の軌道に投入し、飛行試験は成功した。１４日、東風商業宇宙イノベーション試験区から打ち上げら