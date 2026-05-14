霧島（左）がすくい投げで平戸海を下す＝両国国技館大相撲夏場所5日目（14日・両国国技館）先場所覇者で大関復帰の霧島は平戸海をすくい投げで下し、三役以上でただ一人の5戦全勝とした。大関琴桜は一山本に押し出され、3敗目を喫した。新関脇2人は熱海富士が藤ノ川を寄り倒し、琴勝峰は王鵬を送り出して、ともに2勝目を挙げた。小結若隆景は隆の勝にはたき込まれて初黒星。勝ちっ放しは霧島と平幕琴栄峰の2人となり、1敗で