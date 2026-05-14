◇体操NHK杯第1日（2026年5月14日東京体育館）10月の世界選手権（オランダ）代表選考を兼ねて開幕。全日本選手権の成績に応じた持ち点との合計で競う女子の1日目は、5位からスタートした杉原愛子（26＝TRyAS）が合計108・814点で代表圏内の3位に浮上した。暫定トップは全日本個人総合を制した15歳の西山実沙（なんばク）で合計110・399点。杉原は跳馬で従来のユルチェンコ1回半ひねりに半回転加えた2回ひねりを鮮やかに成