記者会見で説明するソニーフィナンシャルグループの早川禎彦CFO＝14日午後、東京都中央区ソニーフィナンシャルグループ（FG）の早川禎彦最高財務責任者（CFO）は14日、子会社のソニー生命保険の営業社員が顧客から金銭を詐取した疑いを巡り「心配をおかけして心よりおわび申し上げる」と陳謝した。2026年3月期の決算発表記者会見で発言した。27年3月期の連結純損益予想は160億円の赤字（26年3月期実績は554億円の黒字）と発表し