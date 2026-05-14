イスラエルはネタニヤフ首相がUAE（＝アラブ首長国連邦）を極秘で訪れ、ムハンマド大統領と会談したと発表しました。イスラエルの首相府は13日、ネタニヤフ首相が極秘でUAEを訪問し、ムハンマド大統領と会談したと発表しました。訪問は、両国関係にとって歴史的な出来事だとしています。首相府は、訪問時期など詳細は明らかにしていませんが、ロイター通信は、3月26日にオマーンとの国境付近で、会談が数時間行われたと伝えていま