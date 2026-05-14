スターダストプロモーション所属の9人組アイドルグループ・BUDDiiS初の冠番組として、テレビ朝日深夜のバラエティーゾーン『バラバラ大作戦』内で放送中の『EBiDAN 熱中！朝までBUDDiiS』（毎週木曜深夜2：22〜2：47 ※一部地域を除く）。“思わず朝まで熱中する”企画にメンバーが体を張って挑戦する同番組は、動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」と完全連動。放送終了後より、BUDDiiSの素顔や裏側、はたまた未公開シー