【押しかけギャルの中村さん】 5月14日 発売 価格：792円 「押しかけギャルの中村さん」第8巻書影 【拡大画像へ】 双葉社は、「押しかけギャルの中村さん」の第8巻を5月14日に発売した。価格は792円。 さらに最新刊の発売を記念して、各電子書籍サイトで無料公開キャンペーンを開催している。コミックナタリーでは最新刊につながる7巻ラストのエピソー