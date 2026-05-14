5月14日、Wリーグに所属するトヨタ自動車アンテロープスは、白崎みなみがシャンソン化粧品シャンソンVマジックから加入することを発表した。 埼玉県出身の白崎は29歳で、166センチのシューティングガード。2019－20シーズンにAC播磨イーグレッツ（現姫路イーグレッツ）でデビューを果たすと、チームのWリーグ加入初年度となった2022－23シӦ