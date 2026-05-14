4月9日、モーニング娘。'26の牧野真莉愛がグループおよびハロー！プロジェクト（以下、ハロプロ）から卒業することを発表した。2日後の4月11日から始まる『モーニング娘。'26 コンサートツアー春 - Rays Of Light -』の開催直前での出来事だった。そして迎えた初日公演にて、卒業コンサートが6月24日の日本武道館だということが発表された。 （関連：【動画あり】2026年3月には第18