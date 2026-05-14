ｕｎｂａｎｋｅｄ [東証Ｓ] が5月14日大引け後(18:15)に業績・配当修正を発表。非開示だった26年3月期の業績予想は連結最終損益が39.9億円の赤字(前の期は2.3億円の黒字)に転落する見通しと発表した。 同時に、従来未定としていた期末一括配当を見送る(前の期は無配)とし、無配継続する方針とした。 株探ニュース