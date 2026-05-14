エヌ・シー・エヌ [東証Ｓ] が5月14日大引け後(18:20)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比36.0％減の1.8億円に落ち込んだが、27年3月期は前期比86.1％増の3.4億円に急拡大する見通しとなった。3期連続増収になる。 同時に、今期の年間配当は前期比2円増の33円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比41.2％増の1.2億円に拡大し、売上営業損益率は前年