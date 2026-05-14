ＫＰＰグループホールディングス [東証Ｐ] が5月14日大引け後(18:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比36.4％減の61.7億円に落ち込んだが、27年3月期は前期比5.3％増の65億円に伸びる見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比4円増の40円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比29.3％減の26.6億円に減り、売上営業利益率は前年同期