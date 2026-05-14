ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地でのジャイアンツ戦に先発。今季7試合目の登板で、7回4安打無失点8奪三振の好投。今季3勝目を挙げた。規定投球回にも到達し、防御率0.82で両リーグトップに返り咲いている。公式放送局『MLBネットワーク』は同日、試合前に大谷を特集。「ワールド・ベースボール・クラシック」で米国代表を率いたマーク・デローサ氏が大谷