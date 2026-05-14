道教委が行った会見の内容をまとめました。道東の道立学校の部活動送迎中に起きた事故について、部活の顧問の教員がレンタカーを運転していましたが、道教委は部活動の送迎ではレンタカーの利用を認めていないと明らかにしました。顧問はレンタカーを利用できないことを知らず、学校は今回、送迎にレンタカーが使われることを把握していなかったということです。道教委はすべての道立学校を対象に実態調査