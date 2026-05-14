高市総理は、高度な脆弱性発見能力を持つ新型AIについて「重要インフラ事業者への対応などを実施するように指示をしている」と明らかにしました。高市総理「時間との戦いですので、しっかりやるようにということで、対策を具体化して、実施するように指示をしています」高市総理はきょう、自民党からサイバーセキュリティ対策の強化などを求める提言を受け取りました。提言は、新型AI「クロード・ミュトス」などを念頭に、「高度な