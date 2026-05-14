全国の農協を束ねるJA全中の神農会長が鈴木農水大臣に中東情勢をめぐる対策の拡充を要請しました。JA全中神農佳人 会長「情勢に応じて価格高騰対策を拡充するなど、万全の対策をお願いしたい」中東情勢の悪化をうけ、農業関係者の間では土の保温などに使うシートや肥料などの農業資材の供給や価格高騰への不安が広がっています。JA全中側の要請に鈴木大臣は「農業にとって欠かせない資材が安定供給ができるよう政府も協力す