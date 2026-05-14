5人の子どもを育てるタレントの辻希美さんが5月13日、自身のブログを更新。お弁当作りの様子を写真と共に公開しました。【写真を見る】【 辻希美 】次男と仲良くクッキング「ソラは料理男子です」寝不足で作った “愛情たっぷり弁当” も公開辻さんは「夜中に夢が覚醒して寝不足の中気合いで起きてお弁当作りからスタート」と書き出し、調理中のキッチンの様子を公開。写真には、揚げたてのから揚げや、ウインナーやブロッコリ