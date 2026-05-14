法人税などおよそ1億5700万円を脱税した罪に問われているインフルエンサーの女の裁判で、検察側は女に懲役2年6か月を求刑しました。“宮崎麗果”の名前で活動するインフルエンサーで、東京・渋谷区の広告代理店「Solarie」の社長・黒木麗香被告（38）は、2024年までの3年間に法人税などおよそ1億5700万円を脱税した罪に問われ、今年3月の初公判で起訴内容を認めています。きょうの裁判で、検察側は黒木被告について「多額の架空経