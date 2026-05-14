アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席が、北京で首脳会談を行いました。Q.今回の会談の裏にある両国の思惑をどうみればいいのでしょうか？両首脳から当面は米中関係を安定させよう、緊張緩和をしよう、という意向が示された会談だったとみています。トランプ大統領は、イランとの戦闘の影響で国内のガソリン価格が上昇し、11月に重要な中間選挙を控える中、支持率が低下する状況になっています。一方、習近平国家主席も