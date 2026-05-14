歌舞伎役者、俳優の市川團十郎さんが5月14日までに、自身のＸとインスタグラムを更新。豪華 朝食と夕食について写真と共に公開しました。【写真を見る】【 市川團十郎 】「すっぽんなり」“豪華”朝食＆夕食公開に反響続々「体にも良さそう」「器も素敵」團十郎さんは「私の朝ごはん」と書き出し、品数豊富な食卓を写真で公開。「しっかり毎日頂いています。」というその朝食は、サーモンを中央に納豆、梅干し、キムチ、漬物、アボ