昨年のNHK紅白歌合戦に出場した「サカナクション」の14年前の曲が注目を集めている。2012年発表の「夜の踊り子」が12日付けのオリコンデイリーストリーミングランキングで初めて1位を獲得した。♪雨になって何分か後に行く…。ヒットのきっかけはネット上で拡散されたインドネシアの伝統的なボートレースの動画に「夜の踊り子」が使用されたことだった。船の先頭に立つ少年の船頭がテンポよく踊る姿に同曲が合ったことで、TikT