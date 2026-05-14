ボートレース江戸川のG2「江戸川634杯モーターボート大賞」は14日、4日間の予選が終了。15日の10〜12Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。西岡顕心（24＝香川）は4日目5Rで2コースから差し切ると、続く12Rはインから快速逃げ。予選を連勝で締めくくり、得点率4位でセミファイナルに駒を進めた。「4日目後半が特に良かった。エンジンがいいと思う。安定板は着いても、着かなくてもどっちでもいい」節序盤から軽快な動