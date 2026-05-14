事実上の封鎖が続くホルムズ海峡の周辺で緊張が高まるなか、インド政府は14日、自国の船舶がオマーン沖で攻撃を受けたとして、「容認できない」と非難しました。インド外務省は、中東のオマーン沖で13日にインドの船舶が攻撃を受けたと発表しました。船の乗組員は、オマーン当局によって救助され、全員、無事だとしています。インドメディアによりますと、初期の報告では、船がドローンまたはミサイルによる攻撃を受けた可能性があ