プロ野球のファーム・リーグは14日、東、中地区と交流戦の合わせて5試合が行われた。東地区のロッテはヤクルト戦（戸田）で24安打を放って20―0で大勝。立松が初回の1号2ランなど3安打3打点、育成選手の金田が6回の1号ソロなど3安打。山本が4安打3打点、ドラフト4位・桜井（昌平）が3安打3打点、育成ドラフト3位・杉山（愛知学院大）が3安打1打点と8人が2安打以上をマークした。先発・河村は6回3安打無失点で3勝目（2敗）。ヤ