空自機墜落事故から1年となり、献花台の前で手を合わせる人たち＝14日午後、愛知県犬山市愛知県犬山市の農業用ため池「入鹿池」で昨年5月、航空自衛隊新田原基地（宮崎県）所属のT4練習機が墜落し、隊員2人が犠牲になった事故から14日で1年。現場近くでは隊員を悼み、再発防止を願う声が聞かれた。周辺の貸しボート店は客足が戻りつつある。防衛省は回収した機体を分析し、事故原因の特定を進めている。池のそばに献花台が設け