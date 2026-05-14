◇プロ野球パ・リーグ ロッテー日本ハム(14日、ZOZOマリン)ロッテが初回に幸先良く3点を先取しました。対した日本ハムの先発は細野晴希投手。今季初対戦ではロッテ打線が敵地でノーヒットノーランを許した相手です。この細野投手を前に、1番起用となった郄部瑛斗選手がレフトへのヒットで出塁。小川龍成選手が進塁打とすると、続いて打席に向かったのは、新人王を獲得した昨年と比べ苦しい打席も続いている西川史礁選手です