動画工房制作によるオリジナルテレビアニメ『メビウス・ダスト』が、7月に放送されることが決まった。【動画】『メビウス・ダスト』第1話冒頭映像本作は、2020年代のアニメファンに捧げる新しいオリジナル作品を創出する企画「Project ANIMA」の一作。下町に暮らす高校生のアラキ、ステラ、オルガ。ゲームをして、銭湯に行って、家に帰る。そんな彼らの〈日常〉の物語…？メインキャスト情報も解禁。下町に暮らす高校生・ア